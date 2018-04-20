Erdoğan: Derbideki olay futbol teröründen öte, burada kumpas var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı soruları cevaplıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Manifestomuzu İstanbul Kongresi'nde açıklayacağız" dedi.

Erdoğan, "Bu konu bizi üzdü. İstanbul'a indiğim anda şahit oldum. Bu futbol teröründen öte de bir şey. Bir kumpas dav var. Hep korner köşelerinde oldu. 4 korner köşesinde. Her şey yolunda gidiyor. Orada çakmaf falan atıyorlar. Böyle bir şey olamaz ki, Şenol hocamın başına gelen olay. O Tolga'da yanlışın içine girmemiş olsaydı. Şenol hocayı da aradım, Fikret Başkanı da, Aziz Başkanı da aradım. Hepsi müştekiler, şikayetçiler. TFF neler çıkaracak bakalım. Gençlik Spor Bakanlığı ile biz de üzerine gideceğiz. En çok üzüldüğümde şu, hanımların kızların gitmesini isteyişimizin nedeni fair playdi. Olay tam tersine döndü, yenilir yutulur bir şey değil. Bakalım federasyon ne gibi çalışmalar yapacak."

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