Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bugün kabul edecek.

Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in aktardığına göre; AK Parti'de istifası istenen belediye başkanları gündeminin bugünkü AK Parti MYK toplantısında da ele alınması bekleniyor. AK Parti MYK toplantısı bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

BURSA VE BALIKESİR'DEN 'GÖREVE DEVAM' MESAJLARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu.

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