Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromende 1 altın 2 bronz, kadınlarda 2 altın 3 bronz ve serbest stilde 3 bronz 2 altın olmak üzere toplam 13 madalyanın sahibi olan milli güreşçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.



AK Parti grup toplantısına katılan milli güreşçiler, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´la hatıra fotoğrafları çektirdiler.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve madalya alan güreşçileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Güreş heyeti ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de Meclis´in önünde fotoğraf çektirdi.





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