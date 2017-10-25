Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısı sonrası Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

AA'nın haberine göre; akşam yemeğine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in eşi Ziroatkhon Hoshimova, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın aralarında yer aldığı heyet de eşlik etti.

Öte yandan, yemeğe katılan Başbakan Yıldırım, Mirziyoyev ile ayakta bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev

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