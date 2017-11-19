SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Gümüşhane ve Bayburt'ta havaalanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta il kongresi toplantısı öncesinde dışarıdaki vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte artık Gümüşhane'nin, Bayburt'un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Havaalanımızla birlikte artık Gümüşhane'nin, Bayburt'un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak. Gümüşhane ve Bayburt'a kapalı spor salonlarının da talimatını verdim. Bu salonlarımız da 3 bin ila 4 bin kişiyi rahatlıkla alabilecek salonlarımız olacak. İçeride kongreyi hızlandıralım çünkü bugüne 2 ilimizin kongresini planladık. Bayburt'tan Gümüşhane'ye geçip, il kongresini de yapacağız.

Bayburt işini iyi biliyor. Siyasette Bayburt, referandumda da Cumhurbaşkanlığında da bir numara. Bayburt bizi sevdi, biz de Bayburt'u sevdik. İnşallah 2019'da da Bayburt bu kararlılığını yine gösterecek ben buna inanıyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiçbir yeri boş bırakmayacağız değil mi? Allah sizlerden razı olsun.