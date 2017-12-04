Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlu Furkan Canikli ile Rabia Tuna bir otelde düzenlenen törenle evlendi.

AA'nın haberine göre Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı