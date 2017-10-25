Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Ekonomiden savunmaya, sanayiden eğitime pek çok alanla ilgili konuyu ele aldık. Ekonomik ve ticaret ilişkilerimizin arzu ettiğimiz şekilde olmadığını görüyoruz. Ticari hacmimiz 1. 2 milyar dolar civarındadır. Bu rakamları kısa zamanda yukarı çekeceğiz. İş adamlarımıza desteğimiz tamdır. Özbekistan ciddi yatırımlara adım atıyor."

"Tüm tecrübe ve yardımlarımızla destek olacağız. Bu alandaki tecrübelerimizi Özbekistan ile paylaşacağız. Görüşmede ele aldığımız en önemli konulardan birisi de kültür ve turizm."

"Özbekistan medeniyet şehirlerine ev sahipliği yapıyor. Kadim şehirlerin sadece ülkemizde değil, islam aleminde de önemli yeri var. Turizm alanında ortak projelerle bunu başaracağız. Hatta değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi kayak turizmine yönelik dev bir projeyi bir Türk firmasıyla hayata geçireceğiz. Bir müjde vermek istiyorum. THY 16 mart tarihinden itibaren İstanbul'dan Semarkand'a tarifeki uçuşunu başlatacak."

"Uluslararası forumlarda işbirliğimizi geliştirme üzerinde durduk. Kabul ettiğimiz ortak bildiride geleceğe ilişkin somut planlarımızı ortaya koyduk. 22 anlaşma imzaladık. Yarın da İstanbul'da 4 anlaşma imzalayacağız. Eğitim ve burslar konusunda atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatımız oldu."

"Tüm bakanlık ve kurumlarımıza, Özbekistan ile iş birliğini her alanda geliştirme talimatı verdik. Aynı iradenin Özbekistan'da da olmasından mutluyum."

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi dirlik olmanın, güçlü olmanın anahtarı birlik olmaktır. Bu yönde atılan her adım kıymetlidir. Değerli kardeşimin komşularıyla olan dostluk ilişkilerini geliştirme gayretini destekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdulla Aripov'un şiirini okumadan önce çevirmeni uyarması konuk lideri ve salondakileri güldürdü.