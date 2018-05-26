Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Teşkilatı İftarında konuştu.

FETÖ ile mücadeleye ve mağduriyetlere de değinen Erdoğan ''Güvenlik birimlerimizin kritik noktalarına sızan hain yapı istihbarat elemanlarımızın ifşasından karartma operasyonlarına kadar terörle mücadeleyi akamete uğratacak pek çok eyleme başvurdu. Siyasi suikastler dahil sayısız provokasyona teşebbüs etti. Toplumun farklı keismlerini karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Marjinal yapılardaki elemanları kullanmaktan çekinmediler.

7 Şubat MİT krizinden 15 Temmuz'a bu sancılı dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık. Milleitmizi şerefi ve aklını vicdanını pensilvanyaya kiraya vermeyen polisimizin ve yargı mensubumuz sayesinde atlatmayı başardık. Yeminine sadakat gösteren tüm polislerimize milleitmiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''FETÖ ile mücadele ederken intikam değil adalet duygusu ile hareket ettik, 15 Temmuz sonrası terörle mücadeleden asayişe kadar başarı çıtası yukarıya taşındı'' dedi.

Erdoğan, Yükseköğretim mezunu polislerimizin emekli olduklarında alacakları emekli maaşlarında % 20 ye kadar artış olacağı bilgisini de verdi. Emekli ikramiyerlerinde artış olacağını belirten Erdoğan, hizmet süresi uzadıkça rakamların artacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, polislerin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkarılacağını açıkladı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Emniyet mensuplarına ''Propoganda dönemi ve seçim gününde herhangi bir zaafiyete müsade etmeyeceğinize ben inanaıyorum'' diyerek seslenen Erdoğan, ''Türkiye adil şeffaf seçim gerçekleştirme konusunda başarısını ispatlamıştır, buna gölge düşürmedik 24 Haziran seçimlerinde de aynı demokratik olgunluğu göstereceğinize inanıyorum'' dedi.

Erdoğan"Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

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