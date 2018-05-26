Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Teşkilatı İftarında konuştu.
FETÖ ile mücadeleye ve mağduriyetlere de değinen Erdoğan ''Güvenlik birimlerimizin kritik noktalarına sızan hain yapı istihbarat elemanlarımızın ifşasından karartma operasyonlarına kadar terörle mücadeleyi akamete uğratacak pek çok eyleme başvurdu. Siyasi suikastler dahil sayısız provokasyona teşebbüs etti. Toplumun farklı keismlerini karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Marjinal yapılardaki elemanları kullanmaktan çekinmediler.
7 Şubat MİT krizinden 15 Temmuz'a bu sancılı dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık. Milleitmizi şerefi ve aklını vicdanını pensilvanyaya kiraya vermeyen polisimizin ve yargı mensubumuz sayesinde atlatmayı başardık. Yeminine sadakat gösteren tüm polislerimize milleitmiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''FETÖ ile mücadele ederken intikam değil adalet duygusu ile hareket ettik, 15 Temmuz sonrası terörle mücadeleden asayişe kadar başarı çıtası yukarıya taşındı'' dedi.
Erdoğan, Yükseköğretim mezunu polislerimizin emekli olduklarında alacakları emekli maaşlarında % 20 ye kadar artış olacağı bilgisini de verdi. Emekli ikramiyerlerinde artış olacağını belirten Erdoğan, hizmet süresi uzadıkça rakamların artacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı, polislerin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkarılacağını açıkladı.
SEÇİM GÜVENLİĞİ
Emniyet mensuplarına ''Propoganda dönemi ve seçim gününde herhangi bir zaafiyete müsade etmeyeceğinize ben inanaıyorum'' diyerek seslenen Erdoğan, ''Türkiye adil şeffaf seçim gerçekleştirme konusunda başarısını ispatlamıştır, buna gölge düşürmedik 24 Haziran seçimlerinde de aynı demokratik olgunluğu göstereceğinize inanıyorum'' dedi.
Erdoğan"Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.