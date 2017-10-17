Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'da "Ey büt-i nev eda" ile karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Duda ve Erdoğan, heyetlerini birbirine takdim etti. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini anlamalarının ardından Türkiye ve Polonya milli marşları çalındı.
Erdoğan ve Duda, tören kıtasını denetledi. Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki cumhurbaşkanı daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
EY BÜT-İ NEV EDA İLE KARŞILANDI
İki cumhurbaşkanının karşılama töreninde yer alan bazı ülkelerin büyükelçilerini selamlamaları sırasında askeri bando Dede Efendi'nin "Ey büt-i nev eda" isimli eserini çaldı.
Askeri geçit törenini de izleyen Erdoğan ve Duda daha sonra baş başa ve heyetlerarası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Duda, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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Misafir 1 saat önceDevlet-i Aliyye geliyor.. kolay değil...00
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Misafir 1 saat öncesırbistanda osman aga,polonyada ey büt-i nev eda :blush:00
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Misafir 1 saat öncesırbistanda osman aga,polonyada et büt-i nev eda :blush:00