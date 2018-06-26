Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2014’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir kez daha halk tarafından seçilerek Türkiye’yi 2023’e kadar yönetme hakkını elde etti. 2014’te yüzde 51 oy alan Erdoğan, bu kez yüzde 52 ile yarışı önde tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile girilen ilk seçimi kazanan Erdoğan, yürütme erkinin başına geçmiş oldu.

Sistemin oylandığı 16 Nisan 2017’de yapılan referandum, yüzde 51 “Evet” oyuyla geçmişti. Bu referandumda, Ankara, İstanbul, Antalya, Eskişehir, Mersin, Adana, Hatay, Denizli, Manisa, Balıkesir gibi büyükşehirlerde “Hayır” oyları önde çıkmıştı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne olumlu oy vermeyen bu büyükşehirlerde de birinci olmayı başardı. Referandumda, “Hayır” diyen Muğla, Aydın ve İzmir’de CHP’nin adayı Muharrem İnce birinci oldu. Yine “Hayır” cephesinde yer alan Mardin, Diyarbakır ve Van’da da HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ipi önde göğüsledi.

Erdoğan, kullanılan yaklaşık 50 milyon oyun 26 milyonundan fazlasını aldı. 23’ü büyükşehir statüsünde olmak üzere toplam 63 ilde Erdoğan rakiplerini geride bıraktı. Bayburt, Gümüşhane, Rize, Çankırı ve Aksaray Erdoğan’a yüzde 75’in üzerinde destek verdi. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine bakıldığında Erdoğan, sadece Ege’de CHP’li rakibi Muharrem İnce’nin gerisinde kaldı. Erdoğan, diğer 6 bölgede seçimin galibi oldu. Erdoğan’a en yüksek destek yüzde 65 ile memleketi Rize’nin de bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nden geldi.

EN DÜŞÜK OY TUNCELİ

Erdoğan, en düşük oyu yüzde 18 ile Tunceli’den aldı. Tunceli’de, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın arkasında kalan Erdoğan, Hakkâri’de de Demirtaş’ın ardından ikinci olarak yüzde 22 oya ulaşabildi. Türkiye geneline bakıldığında Karadeniz ile İç Anadolu bölgeleri yoğun olarak Erdoğan’a oy verdi. Kıyı kesimlerinde Erdoğan’ın oyu düşerken, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Doğu ve Güneydoğu’da da Erdoğan’a yüksek oy çıkmadı. CHP’nin adayı İnce yüzde 30, HDP’nin adayı Demirtaş yüzde 8, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yüzde 7 oyda kaldı. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.9, Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek yüzde 0.2 oy aldı.

CHP’li İnce; Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Aydın ve Tunceli’de ilk sırada yer aldı. İnce’ye en çok oyu Kırklareli, Tunceli, Edirne, İzmir ve Muğla verdi. İnce, Kırklareli’nde yüzde 58 oya ulaştı. İnce, büyükşehirler ile kıyı kesimlerinden ağırlıklı olarak oy aldı.

HDP’li Demirtaş; Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır’da rakiplerini geride bıraktı. Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Batman ve Ağrı, Demirtaş’a en çok oy veren iller oldu. Demirtaş, yüzdelik bazda en çok oya Şırnak’ta (yüzde 72) ulaştı. Demirtaş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında yüzde 20 oy bandını aşamadı. 2014’te de Erdoğan’ın karşısında aday olan Demirtaş, o zaman yüzde 9.77 oy almıştı. Bu seçimde Demirtaş, 2014’ün gerisinde kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tek kadın adayı Meral Akşener, hiçbir ilde birinciliği alamadı. Akşener, en çok oyu Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Bilecik’ten aldı. Akşener’in Burdur’dan aldığı oy yüzde 15’te kaldı.