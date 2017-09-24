Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.