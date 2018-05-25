Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantıda, seçim beyannamesini de açıkladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Erdoğan toplantıda yaklaşık 1.5 milyon çalışanı ilgilendiren gösterge artışını şu sözlerle açıkladı: “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca hedeflerinin günlük 4.3 doların altında bir harcama ile yaşamak zorunda kalan kimse bırakmamak olduğunu da belirtti.
İŞSİZLİK SİGORTASI YENİDEN DÜZENLENECEK
Beyannameye göre, uzun süreli işsizlik nedenleri araştırılarak işe dönüş hızlandırılacak, yenilikçi programlar uygulamaya konulacak. Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli işgücü sayısı 1 milyona çıkacak. İstihdam teşviklerinin ilave istihdama katkısı değerlendirilerek teşvikleri özel politika gerektiren grupların istihdamı ve sektörel ihtiyaçları önceleyecek şekilde tasarlanacak. İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Sosyal yardımdan yararlananlar açık işlere yönlendirilecek.
KAPSAMDA KAÇ KİŞİ VAR?
247 bin polis
925 bin öğretmen
200 bin hemşire
144 bin din görevlisi
TÜM İLLERE DOĞALGAZ ULAŞTIRILACAK
Beyannamede, 2018 sonuna kadar tüm illere, 2019 sonuna kadar da 222 ilçeye doğalgaz ulaştırılacağı belirtildi. Öte yandan beyannamede, Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin güvenli teminine yönelik strateji oluşturulacağı belirtildi. Buna göre, kritik hammadde, maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni sağlayacak bir sistem kurulacak. Bora dayalı sanayinin gelişimini desteklemek, sürdürülebilir yenilikler ve ekonomik değer sağlamak amacıyla kısa adı BOROSİB olan BOR Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kurulacak.
YERLİ KÖMÜRE TEMİZ TEKNOLOJİ UYGULANACAK
Beyannameye göre yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojilerinin uygulanması çalışmalarına hız verilecek. Erdoğan, “Yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin artırılması ile birlikte en az 5 bin megavat ilave kapasiteli yerli kömür yakıtlı tesis inşa edeceğiz. Yıllık asgari 60 milyar kilovatsaat yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretimi gerçekleştireceğiz” dendi. Erdoğan ayrıca kamu ve özel sektörün 2019 sonuna kadar 6 milyon metrenin üzerinde maden arama sondajı yapmasını sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.
ENFLASYONA KARŞI YENİ ÖNLEMLER
Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacaklarını kaydeden Erdoğan, “Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Cari açığı kalıcı düşüreceğiz. Böylece dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hale getireceğiz” dedi.
4 YENİ OTOYOL PROJESİ
Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Millet Bahçesi, Kanal İstanbul, Lojistik Merkezler ve Sanayide Milli Atılım, Milat 2018 projelerinin yanı sıra 4 yeni büyük otoyol projesi açıklandı. Yeni otoyol projeleri şunlar: Ankara-Kırıkkale-Delice, Burdur-Antalya-Alanya, Denizli-Burdur-Antalya, Ankara-Sivrihisar.
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