Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikayetini geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde kendisini sosyal paylaşım hesabından hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesabında Yüzüklerin Efendisi filminin karakteri Saruman'a benzeterek "Kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçunu işlediği ileri sürülen oyuncu Selin Şekerci'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci'nin avukatı katıldı.



ERDOĞAN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Hakim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından şikayetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi. Hakim Selin Şekerci'nin duruşmada ifadesinin alınmadığını ve duruşmaya gelmeme nedenini sorması üzerine Şekerci'nin avukatı, müvekkilinin iş nedeniyle İstanbul dışında olduğunu söyledi. Selin Şekerci'nin mazeretini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER