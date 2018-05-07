Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan’ın turizm alanında işbirliği yapmasını istedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in de katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda iş dünyası temsilcilerine seslenen Erdoğan, geçtiğimiz yıl Sırbistan’dan 150 bin turistin Türkiye’ye geldiğine, Türkiye’den de 100 bin turistin Sırbistan’a gittiğine dikkat çekti. Erdoğan, “Türkiye ile Sırbistan’ın ilişkilerini daha da geliştirebileceği sektörlerden biri de turizm, bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye- Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir” dedi.
TİCARET HACMİNİ 2 MİLYARA TAŞIYALIM
Gazete Habertürk'ün haberine göre Sırbistan’ın Türkiye için dost, Balkanlar’da barış ve istikrar için ise kilit ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, “Bunun için hepimize, siz işadamlarımıza önemli görevler düşüyor” dedi. Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımlarının arttığına dikkat çeken Erdoğan, Sırbistan’da 90 milyon Euro’luk sermayeye ulaşacak Halkbank’ın yatırım yapmak isteyen firmaların işlerini kolaylaştıracağını kaydetti. Erdoğan bugün yapılacak Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin ilk toplantısının işbirliğindeki ivmeyi artıracağını ifade etti. İşadamlarından Sırbistan’daki yatırımlara devam etmelerinin isteyen Erdoğan, “Hatta Sırbistan’da ortaklıklar kurmak suretiyle üçüncü ülkelere yatırım yapın” dedi.
‘ÜLKEMİZE ADIM ATTIĞINIZDA HER AN YANINIZDAYIZ’
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç konuşmasında Türk yatırımcılara her konuda destek olma sözü verdi. Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Türk iş insanlarına ülkesinde yatırım yapmaya devam etmeleri çağrısında bulundu. Ljajic “Türkiye’den ülkemize gelen hiçbir işadamı pişman olmadı. Tüm makamlarımız, Sırbistan’a adım attığınız andan itibaren yanınızda yer alıyor” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Belgrad-Saraybosna otoyolunun Sırbistan tarafının inşası için Sırbistan Yapı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Taş Yapı İnşaat arasında imzalanan mutabakat muhtırasına şahitlik etti.
BELGRAD-SARAYBOSNA OTOYOLU DOSTLUK PROJESİ
Sırbistan-Bosna Hersek arasında Türkiye’nin katkılarıyla inşa edilecek Belgrad-Saraybosna otoyol projesini dostluk projesi olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, “Bu proje hayata geçtiğinde bölgesel başarılara da katkı sağlayacak” diye konuştu.
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