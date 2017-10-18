Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçilerden Sekvan Üstün’ün ailesini telefonla arayarak taziyede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ile birlikte hayatını kaybeden Üstün'ün ailesini ziyaret etti.

Çalık, anne Bedriye ve baba Teter ile eşi Zeynep Üstün’e taziye dileklerini iletti.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini ileten Çalık, daha sonra durumu telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştı.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık'ın telefonundan acılı aileyi arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Teter Üstün’ü teselli edip başsağlığı diledi. Teter Üstün’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aramasından dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, hayatını kaybeden işçinin eşi 6 çocuk annesi Zeynep Üstün ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Allah sabırlar versin. Yavrularınızın gözlerinden öperim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Malum biz kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Kaza da, kader de hepsi rabbimden. Sizin de bunlara inandığınızı biliyorum. Onun için Allah’tan sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Üstün’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Çalık daha sonra Üstün'ün çocukları ile yakından ilgilenip, çocukları tek tek öptü.

Acılı Anne Bedriye Üstün’e sarılıp acısını paylaşan Çalık, daha sonra Ercan Camisi'ndeki taziye evinde bekleyen diğer aile bireylerini de ziyaret edip, dua okudu.

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.