Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Sudan'a gitti. Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı Sudan'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada,''Bu ziyaret Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'den Sudan'a yapılan ilk ziyaret. Sudan'daki ilişkilerimizi daha güçlü seviyeye taşıma gayreti içinde olacağız. Stratejik konsey anlaşmasını imzalamış olmamız büyük önem taşıyor'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"SUDAN'IN BİZİM DÜNYAMIZDA ÇOK FARKLI BİR YERİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sudan'ın bizim dünyamızda çok farklı bir yeri var. 2005 yılında Afrika'yı adeta bir stratejik kıta olarak ele almış öyle bakmıştık. Afrika'da 39 büyükelçiliğimiz var. Sudanlı kardeşlerimiz ticari ve ekonomik amborgolarla hayattan tecit edildi. Biz bu tür tecit programlarına karşı olduğumuzu her zaman söyledik Sudan'ın yanında olduk. Geldiğimiz noktada itirazlarımızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Kardeşim El-Beşir'in politikalarının ciddi payı olmuştur. Bu sürecin ülke için Sudanlı kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyorum. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir çok alanda tarım, enerji, madencilikde atacağımız müşterek adımlarla her iki ülke de çok güzel şeyler elde edecektir. 80 milyonluk bir Türkiye 39 milyonluk bir Sudan. Ticaret hacmimize baktığımızda bunu 1 milyar dolara çıkarmak, ardından 10 milyar dolara doğru bizim yürümemiz lazım buna uygun adımlar atmamız lazım. Sudanlı iş adamlarıyla yarın yapacağımız iş formunda kendilerine gerekli heyecanı vereceğiz. Sudan'ın sunduğu ekonomik potansiyelin farkındayız. İş adamlarımızı Sudan'a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz'' dedi.

"FETÖ'NÜN AFRİKA KITASINDA KÖKÜNÜN KAZINACAĞINA İNANIYORUM"

Erdoğan, "15 Temmuz'da Sudan Türk milletinin gerçek dostu olduğunu o gece bir kez daha göstermiştir. Bu desteği ve dayanışmayı hiç bir zamana unutmayacağız. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum. FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. 'Eğitim, hayır, diyalog, hoşgörü' gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur" diye konuştu.

"NE KADAR GÜÇLÜ OLURSANIZ OLUN HAK GALİP GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs olayına ilişkin, ''Vatikan'da sayın Patriği de aradım. Bu konuları etraflıca görüşme imkanı buldum. Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı'ndan da buraya desteğini istedik. 128 ülkenin verdiği destek ve Amerika'nın 9'da kalması ve hangi ülkelerle 9'a kaldığına bakıldığında oraya ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır, burada da hak galip gelmiştir. BM'nin bu işin takibini çok daha yakın şekilde ele almasını isteyeceğiz. Bu süreci takdirle karşılamamın nedeni bu süreci, takip edecek olmaları bir dayanışmayı ortaya koymuştur. Bu tüm insanlığın meselesi haline gelmiştir" diye konuştu.

ÇEKİMSER OY KULLANAN ÜLKELERE MESAJ

Oylamada çekimser oy kullanan ülkelere de değinen Erdoğan, "Oylamada çekimser kalan ülkeler de geçici bir ürkekliği, korkaklığı yaşamışlardır. Geçici bir korkaklık yine lehte gelişecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan