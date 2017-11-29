Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ve Gambiya Büyükelçisi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Kemeseng S. M. Jammeh'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Jammeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

AA'nın haberine göre; Jammeh'in, eşi ve beraberindeki büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

GÜVEN MEKTUBU TAKTİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ise Sudan Büyükelçisi Yousıf Ahmed El Tayeb Yousıf El Kordofani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Sudan Büyükelçisi Kordofani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.

Büyükelçi Kordofani'nin beriberindeki ailesi ve elçilik çalışanlarını taktim etmesinden sonra tören fotoğraf çekimi ile sona erdi. Erdoğan, Büyükelçi Kordofani'nin küçük çocuğunu yanaklarından öptü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Gambiya Büyükelçisi

Yousıf Ahmed El Tayeb Yousıf El Kordofani

Kemeseng S. M. Jammeh