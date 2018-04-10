Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TİKA Koordinatörleri’ni kabulünde yaptığı konuşmada, "Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz." dedi.

''Türkiye'nin kalkınma yardımlarının 7.2 milyar dolarını insani yardımlar oluşturuyor. Biz tarih boyunca devlet ve millet olarak elimizdeki imkanları paylaşma konusunda daima cömert davrandık. Elimizin uzandığı insana ulaşmaya yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizlik yatıyor.'' ifadesini kullandı.

"Kalkınma yardımı konusunda ön sıralarda gözüken Batılı ülkelere baktığımızda ölçünün ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiği görülüyor." diyen Erdoğan, "Ekonomik güçleri itibarıyla Türkiye'nin katbekat önünde olan bu ülkeler, şayet gerçekten isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçebilir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız." dedi.

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