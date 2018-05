Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB'da konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.



Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satırbaşları şöyle;

Hanımefendi ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada girişimcilik ruhumuz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 74. Genel Kurulu'nun iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizelenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez.

Bugüne kadar ekonomide attığımız her adımı sizlerle istişare ederek attık. Tüm toplantılarda sizlerle birlikte olmaya gayret ettik. Ortak aklın gereği ne ise onu yapmaya gayret ettik. Ülkemize karşı son yıllarda artan saldırıları sizlerle birlikte göğüsledik. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü hep birlikte kestik.

Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik deyip yolumuza devam ettik. Hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimzi darbeler yedik ama umutsuzluğa kapılmadık. Samimiyetle çalışmaya devam ettikçe Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açtı. Yine sizlerle kol kola büyük güçlü Türkiye yolunda yürüyeceğiz.

KARDEŞİM OLARAK KABUL EDİYORUM

Buradaki farklı fikirlerden, farklı inançlardan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse, sizlerin her birini de kardeşim olarak kabul ediyorum. Sizlerin sevinci, bizim sevincimizdir.

Sevgili Dostlar,

Ekonomi nazik bir alan, söylentilere, dedikodulara çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak, birileri de o derece hoyrat biçimde bunun üzerine çullanıyor. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların eserini, sizleri ve milleti rahatsız etmek için var güçleri ile çalışıyorlar.

Geçen yılın ortalaması 7.4 büyüme oranı var. Dünyada bir defa biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında 2 numarayız.

Kredi derecelendirme kuruluşunun şu an mensubu değiliz, dolayısıyla bizimle ilgili bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan onlara not ver, bize veremezsin. Ve inşallah bu sene de ilk çeyrekte gelecek olan şuan görünen o, bu geçen yılın ortalamasına göre bizim tahminimiz.

Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime gidiyoruz, bu halde kabına sığmayacak. Çok haklı bir ivmeyi biz yakalamış durumdayız. Petrol fiyatlarının 40 dolarlar düzeyden 80 dolara gittiği küresel finans akışındaki ciddi daralmanın yaşandığı sonuçlar, geleceğimiz için hepimize ümit veriyor.

CEVABINI BÜYÜME ORANI İLE VERDİK

Bir devlette bu darbe olacak başka ülkelerde yağmalar başlar, bunları dünyada yaşıyor ve görüyoruz. Biz bunların hiç birini yaşamadık. Neden? Zemin sağlam ve inanıp, güveniyoruz. Cevabımızı G20'de birinci büyüme oranı ile verdik. Şimdi seçimi dillerine dolamışlar onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçim de ne mi olacak? Bundan öncekilerde ne olduysa o olacak.

Milletimiz sandığa gidecek, tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Ve milletimizin de iradesine biz teslim oluruz. Bu iş bir aşuk maşuk meselesi. Aşuk ile maşuğun arasına girilmez. Ben, ana muhalefet gibi kalkıp mecbursunuz demem. Milletime, sen bize vermeye mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yerlere gönderebilir. Biz bunları yapamayız.

Çocukluğumuzda biz uçağa binemezdik, sırt üstü yatar havadan geçen uçağı seyrederdik. Artık 6-7 havayolu var. Sözümüz bizim neydi; bunun halkı yolu yapacağız demiştik ve biz bunu halkın yolu yaptık. Artık biliyorsunuz dünyada en fazla destinasyona uçan THY. Bir numarayız. Filomuz 5-6-7 bu aralarda gidip geliyoruz. Geniş gövdeli uçaklarla bir hava yolu... Bu refahın bir göstergesidir. Eğer bunlar olmazsa siz güçlü bir ülke olmazsınız. Ortadaki gerçeği de görmezden gelemeyiz.

FAİZ MÜCADELESİNDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

Piyasalardaki durgunluğun teşhisini yapmak bizim görevimizdir. Ekonomideki sorumlu olan tüm arkadaşları davet edip oturduk, değerlendirme yaptık. Hemen ertesi gün o değerlendirme kendini gösterdi. Bir anda kur oynamaya başladı. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ben inancımı söylüyorum. 24 Haziran'da milletim görevi tekrar yola devam dediğinde faiz mücadelesinde zaferle çıkacağımızı söylüyorum.

Çünkü benim inancım şu; faiz her kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz enflasyonun bir defa sebebidir. Enflasyon neden değildir, neticedir. Faiz nedendir. Dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz lazım. Amerika'da, Japonya'da Avrupa'da, İsrail'de böyle mi böyle. Biz, faizi yüksek tutmakla övünüyoruz. Oyuna geliyoruz. Geldiğimiz de 63'tü, indirdik. Enflasyon 30'du, 4.6'ya kadar enflasyonu indirdik. Sonra ne oldu? Batı bizde Gezi olaylarını patlattı. Bunu arkadaşlarımıza bile anlatamadık.

Bir takım tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Bir kısmını hızlandırdık, mecliste görüşülen Varlık Barışı Kanunu bunlardan biriydi. Birtakım tedbirler vardı, iş yapma kolaylığı ve teşviklerle ilgili açıklamalarımızı biliyorsunuz. Kamu banakları öncülüğünde gayrimenkul sektörü için düşük faizli uygulamayı başlattık. KGF kısa sürede sonuçlanacak, emeklilerimize iki dini bayramda verilecek ikramiyeler başta olmak üzere, dar gelirli kesime adımları da ekonomiye olumlu yansımaları olacaktır.

Bütçe disiplinine bağlılığımızı sürdürüyoruz. Açık piyasa ekonomisi Türkiye'nin vazgeçilmezidir. Türkiye'yi sadece mevcut kaynaklarımızla büyütemeyeceğimizin farkındayız. Uluslararası yatırımcıları ülkemize çekmeye teşvik etmeye ihtiyacımız var.

'Para ürkektir' derdi hocam. Kendisi için uygun olan yer neresiyse para oraya kaçar derdi. Onun için kendini güvende hissettiği yere para akar. Yatırım için yer arayan sermayeyi ülkemize getirmek için kullanmalıyız. Sizin yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bizim yüzde 7'nin altına düşmeyen hatta çift haneli rakamlara giden büyüme oranlarına gitmemiz gerekiyor. Bunu beraber yapacağız.

2 KAT DAHA BÜYÜMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Ülkemiz 16 yılda 3.5 kat büyütmeyi başardık. Dünyanın 10 ekonomisi arasına girmek için 2 kat daha büyümeye ihtiyacımız var.

Yeni yönetim sistemimiz bu bakımdan çok önemli. Kararları daha hızlı alabileceğimiz araçlara sahip olacağız. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız. Aldığımız ve alacağımız tedbirler ile o karamsarlık havasını dağıtacak ve yolumuza devam edeceğiz.

TOBB, adına yakışır biçimde sürekli ileri taşıyor. Birliğimiz ile birlikte aldığımız uyguladığımız hiçbir karardan pişmanlık duymadık. Birlikte sorunları tespit edip çözdük. Yatırım ortamını iyileştirme yöntemlerini beraber geliştirdik. Vergi mevzuatındaki değişikliklere ortak akılla karar verdik. Sizler, istihdam seferberliği için çağrı yaptığımda hiç tereddüt etmeden elinizi taşın altına koydunuz ve 1.5 milyon işsize iş imkanı sağladınız. Bunu devam ettirelim diyorum. Aynen devam!

KGF vasıtasıyla varlıklarda birliğimizin katkısı var. Yerli otomobil için babayiğit çağrısı yaptığım da cevap yine sizlerden geldi. Yerli otomobil ile ilgili çalışmalar iyi bir noktaya ulaştı. Sürprizler de olacaktı aksamalar olduğundan erteledik. Biz size, siz bize güvenerek attığımız adımlardan pişman olmadık.

Bu düşüncelerle bir kez daha TOBB'un 74. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum, üyelerimizi tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla...