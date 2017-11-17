Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da havalimanında vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Trabzon İl Kongresi'nde sizlerle bir arada olacağız. Sizlerden ricam, 2019 Mart'ı ve 2019'un Kasım'ı var. Hep birlikte Mart ve Kasım seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanmalıyız. Trabzon hep tek millet, tek bayrak, tek vatan oldu. Bölücüler Trabzon'a giremedi. Gümüşhane, Bayburt ve Maçka'ya geleceğiz. O ziyaretimizle noktayı koyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan