Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan, Türkiye'de seçime katılım oranlarının Avrupa'da çok yüksek olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de "Cumhurbaşkanı Özel Yayın" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye'nin, iki aylık seçim atmosferini değerlendiren Erdoğan, AK Parti'nin bu süreci ilk kongreleriyle beraber geçirdiğini, il kongrelerini aynı zamanda seçim mitingleri halinde geçirdiklerini, bir taraftan kapalı spor salonlarının dışında açık alanda konuşmalar, daha sonra da kapalı spor salonları içinde kongreleri yaptıklarını söyledi.
Erdoğan, seçim kampanyasını da buna ilave ettiklerini, böylece sadece bu noktada 100'e yakın kampanya ile bütünleşen adımlar attıklarını belirten Erdoğan, yoğun bir süreci yaşadıklarını dile getirdi.
Dün il olarak Gaziantep ile bu işi noktaladıklarını, Gaziantep'ten sonra yine ortak yayın gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, bugün de İstanbul'un 7 ilçesini dolaştığını aktardı.
''SEÇİMİN KAZASI OLMAZ''
"Bu sürecin hiç kuşkusuz en önemli meselesi katılım oranı meselesi. Bir bayram geride bıraktık. Bazı vatandaşlar memleketlerine döndüler. Bazı vatandaşlarımız 'Benim adayım güçlü, benim oyumdan bir şey olmaz' demek suretiyle seçimlere katılım göstermeyebilirler. Bu tür düşünceye sahip vatandaşlara verebileceğiniz bir mesaj olur mu?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Bu konu çok çok önemli. Bu ziyaretlerin veya bu gezinin, memlekete gitmenin, kazası olur ama bu seçimin asla kazası olmaz. Dolayısıyla, ben vatandaşlarıma partili, partisiz fark etmez, demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu seçim normal bir seçim de değil. Bir dönüm yaşıyoruz. Bu dönüm noktasında vatandaşlarımın demokratik hakkını muhakkak kullanmalarının gereğini kendilerine hatırlatmak istiyorum.
Biz hamdolsun son dönemlerde 85-86 katılımla hep seçimlerimizi yaptık. Batı ülkeleri gibi 30- 35- 40 oranlarında seçim yaşamıyoruz. Bu bizim için demokratik katılım gücümüzün, ne kadar iyi konumda olduğunu gösteriyor. Hele şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bu seçimde, ben bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini, sandıkta bu konuyla ilgili kararı belirlemede bir güç kaynağı olmasını istiyorum."
Yurt dışındaki oylarla ilgili katılımda bir rekor sağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Son kullandıkları oylara baktığımız zaman, bu seçimde aldığım rakamlar ile zannediyorum 2 milyonu aşmış vaziyette.Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bütün haklarını zorlaştırmalarına rağmen, birçok engeller önlerine çıkarmalarına rağmen, yılmadılar, usanmadılar hatta yüzlerce kilometre uzaklıklardan gelip oylarını kullandılar. Çok eza, cefa çektiler. Gerçekten benim yani Türkiye dışındaki bütün vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı, her türlü takdirin üstündedir. Şimdi bu seçimlerde de yine ben vatandaşlarımın buralarda atacakları oylarla Türkiye'deki bu yeni yönetim sisteminin değişikliğine katkılarının olacağına inanıyorum." diye konuştu.
Erdoğan, yurtdışında oy kullanarak yeni yönetim sistemine katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.
"Türkiye'nin ulaşım alt yapısında devrim yaptık'' diyen Erdoğan, "(Yeni Havalimanında) 100 bin kişi çalışacak. Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar" dedi.
''Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayabiliyorduk ama şimdi yüzde 65'ini karşılar hale geldik" şeklinde konuştu. Erdoğan, F-35 için de ''Temennim odur ki burada bir yanlışa, gaflete düşmezler. Şunu bilmeleri lazım, Türkiye artık eski Türkiye değil" dedi.
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