Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından heyet üyeleri onuruna verilen yemeğe katıldı. Erdoğan burada, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Erdoğan ile Trump, yemekte bir süre sohbet etti.

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