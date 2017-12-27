Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus’ta resmi temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’taki Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunda bulunan Erdoğan ardından dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

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