Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk iş adamlarını Polonya'ya davet etti

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Avrupa'nın iki büyük güçlü ve ekonomik performanslarıyla göz dolduran ülkeleri olarak aramızda kurduğumuz bu dostluğun daha da güçleneceğini umuyorum.

Dünyanın 17.ci, Avrupa'nın ise 6.cı en büyük ekonomisi olduk. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan, 11 bin dolara çıkardık ve hedefimiz 25 bin dolardır. İharacat hedefimiz ise 500 milyar doları bulmaktır.

Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni hizmete açtık. İzmit üzerindeki Osmangazi Köprüsü ile mesafeyi kısaltmayı amaçlıyoruz. İstanbul'daki yeni havalimanının çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki yıl birinci etabını bitireceğiz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Kanal İstanbul'un çalışmaları da sürüyor.

"BU SENE YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE BÜYÜYECEĞİZ"

Her iki ülke iş adamlarından projeleri değerlendirmeleri ümit ediyoruz. 15 Temmuz gibi hain saldırının üstesinde geldik. Demokrasimiz ve ekonomimiz darbe sonrasından toparlanarak çıkmıştır. Darbe sonrası reel ekonomimizde bir zedelenme olmamıştır. Ekonomimiz yüzde 5 büyüdü. Bu sene yüzde 5'in de üzerinde büyüyeceğiz. İş adamlarımızla dünyanın dört bir yanına gidiyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölgemizdeki krizlere müdahale ediyoruz. Bu mücadelemizde Polonya'yı da yanımızda görmek istiyoruz.

POLONYA İLE 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

2009 yılında ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkarmıştık. İlişkilerimizde yüksek düzeyli sürekli danışma komitesi olmak üzere, ortaklığımızı sürekli yenileme çabası içerisindeyiz. Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Polonya ile 2007'de 2.5 milyar dolar tciaret hacmimizi, 2016 yılında 6 milyar dolara ulaştırdık. Bu ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini hep birlikte teminat altına almalıyız.

Savunma sanayi, müteahhitLİK, altyapı, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar bunun gibi alanlara önem vermemiz gerekiyor. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmalıyız. Sizlere gerekli kolaylığın gösterilmesi için elimizden geleni yapacağız.

"İŞ ADAMLARIMIZI POLONYA'YA YATIRIMA DAVET EDİYORUM"

Doğu Batı ve Kuzey Güney ticaret kollarının kesiştiği, nitelikli işgüvü olan Polonya iş adamlarımıza eşsiz fırsatlar sunuyor. Polonya cazibesi artan bir ülkedir. İş adamlarımızı Polonya'da daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet olarak Polonya'daki iş adamlarımıza desteğimiz olduğunu belirtmek isterim. THY ve Lot'un karşılıklı seferlerini ve destinasyonlarını artırmaları gerekecektir. Turizm... Bu yıl Türkiye'yi ziyaret eden Polonyalı turist sayısı ciddi şekilde artmıştır. Kültür ve sanat faaliyetleri de büyük öneme sahiptir.

Önümüzdeki yıllarda siyasi ekonomik tüm alanlarda çok daha kapsamlı projeleri hayata geçireceğimizi umut ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan Polonya