Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Yunanistan geleceği tesis ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Skai TV kanalında, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan darbecilere ilişkin Yunanistan Başbakanı Çipras ile konuştuğunu anımsatan Erdoğan, Çipras'ın "15-20 gün içerisinde darbecileri iade edeceğini" söylediğini anlattı.

AA'nın haberine göre; Erdoğan, "Maalesef şu anda hala bunlar Yunanistan'da. Bizim bunları çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Eğer Yunanistan'a karşı böyle bir şey yapılıyorsa biz orada da dikkatli olmamız lazım. Biz de bunları aynı şekilde yakalayıp Yunanistan'a teslim etmemiz lazım. Darbe ne demek ya? Böyle bir darbeyi yapacaklar, biz de seyirci kalacağız. Olamaz böyle bir şey." dedi.

"Darbecilerin iadesinin yargısal bir süreç olduğuna" ilişkin değerlendirme üzerine Erdoğan, "Hükümet bunları iade eder. Biz bunları çok çektik. Yunanistan da darbelerden çok çekti. 17 Kasım terör örgütünden çok çektiniz. Biz de PKK'dan çok çektik. Şimdi bir de FETÖ meselesi çıktı. Bunları biz dayanışma içerisinde yapacağız. 17 Kasım ile ilgili böyle biri bizde yakalandığı zaman size teslim etmemiz lazım. Bizdeki teröristler sizde yakalandığı zaman siz bize teslim edeceksiniz." diye konuştu.

Erdoğan, teröristlerin iadesinde yargı süreçlerini değerlendirirken, "Bunları yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız. Siz de bir netice alamazsınız. Yargının böyle bir derdi yok. Yargının da işini kolaylaştırmak için yürütme, hükümetler olarak yargıya iş düşmeden hemen bu konunun bitmesi lazım. Emniyet teşkilatlarımız yaptıkları işi hangi çerçevede yapıyor? Herhalde hukuka rağmen yapmıyor. O da hukuk çerçevesinde yapıyor. Onların bunu hukuk içerisinde süratle yapmaları mümkün ancak yargının bunu hukuk içerisinde aynı sürede yapması mümkün değil." şeklinde konuştu.

"GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

"Geciken adalet, adalet değildir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu geciken adalet işte. Uzadıkça uzarsa bu adalet olmaktan çıkıyor. Buna fırsat vermemek lazım. Bazı ülkeler var ki biz onlarla bunu çok seri vaziyette hallettik ama Yunanistan ile halledemedik" dedi.

Erdoğan, "Darbecilerin iadesinin şu anki koşullarda mümkün olmamasına karşı Türkiye'nin tepkisine" ilişkin soru üzerine, "Bunlar, Yunanistan adalet sistemine olan saygımızı zedeliyor. Bizi de üzüyor. Demek ki Yunanistan'da bu mekanizma bu kadar çalışıyor. Yoksa aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ilişkiler aynı kararlılıkla belki daha kararlı bir şekilde devam ediyor. Devam edecek" ifadesini kullandı.

Türkiye'de yargı sisteminin Batı'daki hiçbir ülkede olmadığı kadar adil çalıştığını belirten Erdoğan, "Şu anda 15 Temmuz olayında 251 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var. Tabii ki bunlarla ilgili olarak kararlarını yoğun bir şekilde aldılar. Bu olayların faillerini dışarıda mı bırakacaklardı. Onları da süratle tutuklanmaları kararı çıktı. Bütün bunların bağlantılarının hepsinin üzerine de şu anda yargı gidiyor" dedi.

"YIPRANMADIK, YIPRANMIYORUZ, YIPRANMAYACAĞIZ"

Erdoğan, girdikleri 9 seçimden açık ara başarıyla çıktıklarına dikkati çekerek, "İlk defa cumhurbaşkanlığı seçimini halkın oylarıyla yaptık. Halkın oylarıyla yapılmış olan bir seçimden yüzde 52 ile çıktım. Bunlar demokrasi olmuyor ama öbür tarafta 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar demokratlar oluyor. Türkiye'de yollara inip yürüyüş yapanlar oluyor. Biz talimat veriyoruz, bu yürüyüşü yapanların güvenlik çemberi altında Ankara'dan İstanbul'a kadar yürümesini sağlıyoruz. Biz demokrat olmuyoruz, bize her türlü hakareti, saygısızlığı yapanlar demokrat oluyor. Böyle söylemek suretiyle bizi yıpratacaklarını zannediyorlar ama biz böyle yıpranmadık, yıpranmıyoruz, yıpranmayacağız. Şu anda partimiz Türkiye'nin en güçlü partisidir." ifadelerini kullandı.

"Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in kullanılarak Trump yönetiminin etkilenmeye çalışıldığı" iddialarına ilişkin ise Erdoğan, "Flynn ile doğru dürüst bir görüşmem bile yok. Flynn'i gazetelerde televizyonlarda duyuyorum o kadar. Benim daha çok irtibat halinde olduğum tabii ki Trump, Tillerson. Bunlarla yaptığımız görüşmeler dışında diğer arkadaşlarım görüşmeleri yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, son dönemde ABD ile üzücü gelişmeler yaşandığını dile getirerek, "Suriye'deki, Irak'taki gelişmeleri bizim birlikte kontrol altına almamız gerekir. Kendileriyle yaptığımız telefon görüşmelerinde de ele aldık fakat oralarda da henüz bir ilerleme yok. Şu anda Rusya ile bazı görüşmeleri yapıyoruz. Orayla yaptığımız görüşmelerde bazı olumlu adımlar atıyoruz, atacağız." şeklinde konuştu.

"İKİ ÜLKE GELECEĞİ TESİS EDİYOR"

Yunanistan ziyaretinin bugün başlayacağını anımsatan Erdoğan, "Yunan halkına birinci mesajım şu, bilsinler ki Türkiye Yunanistan arasında o olumsuz ilişkiler bir tarih olmuştur. Şu anda aralarında yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını yapan, bunun üzerine ilişkilerini tesis eden iki ülke var. Bu iki ülke şu anda bu çalışmalara yoğunlaşarak geleceği tesis ediyor. Güven ve istikrar bizim en önemli iki ilkemiz. İki ilkeyi korumamız gerekiyor. Ben diyorum ki Yunanistan Türkiye'ye karşı ve Türk halkı da Yunan halkına karşı çok daha farklı sevgi ve barış beslemeli, bunlar üzerine dayanışmamızı geliştirmeliyiz." dedi.

Erdoğan, "Dönemin Yunanistan Başbakanı Elefteris Venizelos ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki dostane ilişkileri Çipras ile birlikte yeniden gerçekleştirme ihtimali" ile ilgili soruya ise "Geçmişe bakıp oradan dersler alarak geleceği inşa edebilirsek o güzel bir şey. Ders almazsak tarih tekerrür eder. Şu anda biz Çipras ile konuşarak onları da aşalım diyoruz. Yeni bir sayfa, yeni bir süreç başlatalım. Türkiye ve Yunanistan süratle, yoğun bir şekilde geleceği inşa etsinler." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

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