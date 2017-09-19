Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversiteye giriş sistemi ile ilgili de çalışma var

Habertürk TV'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl TEOG sınavı olmayacak. TEOG sonrası sistem ile ilgil çalışmalar sürüyor. Üniversiteye giriş sistemi ile ilgili de çalışma var." dedi.



Erdoğan ABD'de korumalara silah satışı yapılması ile ilgili ise " Trump ile ikili görüşmede ele alınacak" dedi.



Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede S 400 konusunda tarafların pozisyonunu koruduğunu belirtti.

Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referandum ile ilgili "MGK öncesi açıklama yapmak doğru değil adımlar sert olacak." dedi.



