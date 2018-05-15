Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı ve Malezya Başbakanı ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefonda görüştü.

Erdoğan'ın Kral 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Muhammed'le görüşmesinde ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail'in saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaklaşık 40 dakika Kraliçe 2. Elizabeth ile Buckingham Sarayı'nda görüştü. Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan kalabalık sebebiyle Saray'ın etrafında güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan bugün ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile de görüşecek.

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