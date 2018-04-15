Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi halka hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz. İhalesi var. Bizi bölemeyecekler. Biz Doğulu-Batılı biye bir ayrım yapmıyuz. Bayrağımıza ise asla laf söyletmeyiz. Tek vatan, böldürmeyiz. Cudi'de, Tendürek'te Gabar'da tepelerine indik, inlerine girdik. İnsansız hava araçlarımızı biz yapıyoruz. Kapılarına gidiyorduk, kapılarından gönderiyorlardı, şimdi biz yapıyoruz. Nereden nereye? Yurtdışına bağımlılığımız yüzde 35'e düştü. " dedi.

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Erdoğan, "Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin, avucunuzu yalarsınız avucunuzu ama buradan bir şey daha söylüyorum; ey finans sektörünün içerisinde olanlar, bizi kur, şu, bu bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bak bu kadar açık söylüyorum. Çünkü bize kur savaşı, finans sektörüyle böyle bir müdahale, adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat veremeyiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, bu vatanda onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstünde yerleri var, her türlü desteği veririz" ifadesini kullandı.

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