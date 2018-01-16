Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Erdoğan'ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Latin Amerika turuna çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak. Papa Francis 28 Kasım 2014'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan ilk lider olmuştu. Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda bir iade-i ziyaret niteliği de taşıyacak. Erdoğan ve Papa'nın görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak.
KUDÜS TAVRI İÇİN TEŞEKKÜR EDECEK
Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme ve büyükelçiliğini taşıma kararından sonra telefon diplomasisi yürüttüğü liderlerden olan Papa Francis'e, Kudüs konusunda gösterdiği tavırdan dolayı teşekkür edecek. Erdoğan, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine vurgulayacak. Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasının şart olduğuna işaret edecek. Erdoğan, Kudüs konusunda Papa Francis'in bundan sonraki süreçte vereceği desteğin önemli olduğu mesajını verecek. Görüşmede ayrıca mülteci sorunu ekseninde Suriye ve Irak'taki son gelişmeler de ele alınacak.
LATİN AMERİKA TEMASLARI
Erdoğan, vatikan ziyaretinin ardından Venezuela, Brezilya ve Paraguay'ın da arasında olduğu Latin Amerika ülkelerine bir ziyaret gerçekleştirecek. Latin Amerika ziyareti sırasında ekonomik ilişkilerin yanı sıra başta Kudüs, Suriye ve Irak meseleleri olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alınacak.
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