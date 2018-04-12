Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Yıldırım törende açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Erdoğan, "Ankara'da metro konforunda hizmet verecek Başkentray'ın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu. Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultuıusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk. Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Ankara'ya şehircilik açısında çağ atlattık diyen Erdoğan, "Sokakları pislikten geçilmeyen Ankara'dan, Başkent olan Ankara'ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum, geliyoruz. Her yer pırıl pırıl olacak, benim vatandaşımda burada konforlu bir hayat yaşayacak. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anltasa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. Gençlere eski Ankara'yı anlatmak zor. Aylarca haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu bilmezler. Arıza ve bakım nedeniyle birkaç saatlik veya 1-2 gün su akmadığında hayat nasıl alt üst oluyor değil mi? Tüp kuyruklarında beklemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Doğalgaz ile ısınan, çakmağı çakınca yanan ocak bulunan evde yaşayana bunları anlatmak kolay değil. Başkentray ile, neredeyse her kapıda bulunan otomobil ile ulaşım kolaylığı yaşıyorlar. Ağabeylerinizi, babalarınızın ömrü birkaç saatte bir gelen otobüsü, treni beklemekle geçti. Araba zengine mahsus, uçağa binmek rüyalarda görünüyordu. Havayolunu halkın yolu haline getirdik."dedi.

Nereden geldiğimizi unuttuğumuzda nereye gideceğimizi bilemeyiz diye konuşan Erdoğan, "Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var."ifadelerini kullandı.

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var diyen Erdoğan, "Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik. Jandarmaya, güvenlik korucularımıza, hepsine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Reyhanlı'daki ziyarete değinen Erdoğan, "Hatay'daki ziyarete katılan sanatçılara şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Onlar dedi ki, biz Mehmetçik'in yanndayız. Ama Bay Kemal bunu hazmedemedi. Ya Bay Kemal vatan millet mevzu olduğunda neyi hazmetti ki. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na indiği an, geldiler, tanklar falan kenara çekildi. Nereye gitti, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. TV programında bana söyleselerdi, ben de havaalanında beklerdim dedi. TV'deki açıklamamla on binler akın etti sokaklara. Sen kaçtın gittin. Biz ardından oraya geldik. Öğlene kadar bütün operasyonları oradan yürüttük, takip ettik. F-16, helikopterler vardı üzerimizde. Ama benim halkım, tanktan, helikopterde kaçmadı. 251 şehit verdik. 2193 gazimiz oldu. FETÖ denilen alçaklara ülkemizi kaptırmadık. Şimdi onlar kaçtı. Dünyadan toplamaya başladık. Kosova'dan 6, Gabon'dan 3 aldık. Toplamda 80'ini aldık. Birileri ülkemizdeki Suriyeliler üzerinden sorun yaratıyor. Aramıza nasıl ve ne şekilde olduğunu bilfiğimiz sınırlar konuldu diye bu kardeşlerimizi el olarak mı göreceğiz? Sevincimizi, üzüntümüzü paylaştığımız bu insanlara sırtımızı dönmemiz mümkün mü? Anadolu'nun insanı bir şekilde başka coğrafyalardan kopup gelmiş insanlardan oluşuyor. Mesela Ankara, 30 binlik bir şehirdi. Şimdi 5.5 milyonluk devasa bir şehir. Bu 5.5 milyon insan ülkemizin 4 bir yanından gelerek bu şehirde gelecek hazırladılar. Eğer bir asır önce olsaydı, Çanakkale'deki mezar taşlarında olduğu gibi, Ankara'daki Haleplileri, Üsküplüleri de burada sayacaktık. Kardeşin kardeşe vefası zaman ve mekanla sınırlı olamaz. Devletimizin sınırları olabilir, ama gönüllerimize sınır koyamayız. Nerede bir kardeşimiz varsa ihtiyaç anında onun yanında olmak boynumuzun borcudur. Yurtlarında güvenliği kalmayan, muhacir bu insanlara, ensar olmaktan gurur duyuyoruz. Rabbim bizi muhacir sıfatına düşürmesink. Ensar olmak kolay. Türkiye bu dalganın altında ezilecek sandılar. Biz bu süreci ders olacak şekilde yönettik, yönetiyoruz. Biz Suriye topraklarını güvenli hale getirene kadar onları ağırlamaya devam edeceğiz. Fırat Kalkanı bölgesine 160 bin Suriyeli geri döndü. Afrin'e de yüzbinlerce kardeşimizin döneceği görülüyor. Hatırlayın bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş."

Suriye'deki gelişmeler güvenlik krizine yol açmışır diyen Erdoğan, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye'deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlşarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir. Değerli kardeşlerim,

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Yıldırım, "20 ayda bu projeyi tamamladık. Bürokrasinin tipik örneğini gördük. 2012'de ihalesi yapıldı. Mahkemesi 36 ay sürdü. Bitimi 20 ay sürdü. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işlerde herkesin daha duyarlı olması lazım. Millet ve kamu menfaati gözetilmeli. Başkentray yarım milyondan fazla Ankaralıya hizmet verecek. Burdan sincana kadar gittiğinizde ya alttan, ya üstten geçeceksiniz. Raydan geçmeyeceksiniz. İnsan hayatına verdiğimiz önemin göstergesi. Biz bunları insanı yücelt ki devlet yaşasın inancıyla yapıyoruz. Hizmetler saymakla bitmiyor. Heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyorsunuz. Sözlerimi burada noktalıyorum. Güle güle seyahat etmenizi diliyorum. Ulaştırma Bakanı başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yüklenici firma Kolin İnşaat'a da teşekkür ediyorum. Mucize sürede bitirdiler. Miraç Kandili'nizi de şimdiden tebrik ediyorum. "dedi.

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