Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov ortak açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

''FETÖ'cü alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar inlerine gireceğiz.''

"Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir."

"Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur."

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