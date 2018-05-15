Cumhurbaşkanı Erdoğan ve May'den ortak plan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra'da üç günlük resmi ziyareti kapsamında, Theresa May ve Kraliçe Elizabeth ile görüşeceği açıklanmıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile May'in, teröre karşı işbiliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesinin ardından Buckhingam Sarayı'ndan ayrıldı.

Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth 2 ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı. Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek.

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