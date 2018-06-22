Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indireceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimleri sonrası uygulamaya konması planlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

ATV-A Haber ortak yayınında konuşan Erdoğan, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" dedi.

Kapatılacak bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılıyor.

Bu kapsamda, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil ediliyor. Orman Bakanlığı ise Tarım Bakanlığı ile birleşiyor.

6 olan ekonomi konulu bakanlıkların sayısı ise 3'e düşüyor.

Yeni bakanlıkların listesi şu şekilde:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylaması ile kabul edilmişti.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 'Millet İttifakı' ile bu ittifakın dışında kalan HDP, seçilmeleri halinde parlamenter sisteme dönüş sözü vermişti.

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