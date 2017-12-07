Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Yunanistan ziyaretinde Yunan mevkidaşı Pavlopulos ile Lozan restleşmesine sahne olan görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksiz Çipras ile görüştü. Geçmişteki yanlışların bir kenara konulması gerektiğini kaydeden Erdoğan, şu mesajleri verdi:

"Yabancısı olmadığım bu makamda sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmeliyim. Bu makamda üç ayrı başbakan ile görüşmem olmuştu. Rahmetli Celal Bayar'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki resmi ziyaretten sonra ilk defa bir cumhurbaşkanı olarak bu ziyareti gerçekleştirimiş oluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede de söyledim. Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanıyor. Bardağın boş tarafını bir tarafa koyup dolu tarafına yönelmeliyiz. Müzakerelerimizi onun üzerine bina etmeliyiz. Halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok. Yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir tarafa bırakalım. Bizim Türkiye olarak hiçbir komşu ülkenin toprak bütünlüğü noktasında herhangi bir gözümüz yok. Ama geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Burada soydaşlarımız var. Sizin bizde soydaşlarınız var. Keşke geçmişteki bazı yanlışlar olması hasebiyle bir kısım Rum vatandaşlarımız da ülkemizden ayrılmasaydı. O yanlışları artık tarihe bırakıyoruz. Geleceği çok daha sağlam bir zeminde inşa etmeliyiz. Şimdi yapabileceğimiz çok şey var. Gerçekten söylem birliğini oluşturabilirsek, ortak akıl oluşturabilirsek bunları çözeriz. Ben bu görüşmemizde Yunanistan halkına şahsım ve halkım adına kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum."

recep tayyip erdoğan

Aleksis Çipras