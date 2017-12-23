Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 7064 sayılı "AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7065 sayılı "Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; 7065 sayılı kanuna "Geçici İthalat Sözleşmesinin eklerinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." fıkrası eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

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