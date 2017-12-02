Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye ‘Boeing’ hatırlatması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesi devam ederken son olarak önceki gün Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Mersin, Trabzon ve Zonguldak’tan 51 milletvekiliyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.
YATIRIM TALEPLERİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, ABD’de görülen Reza Zarrab davası bağlamında İran’a uygulanan ambargonun Türkiye tarafından delindiği iddiasının da konuşulduğu öğrenildi. Türkiye’nin ambargoyu delmediğini belirten Erdoğan, ABD’li Boeing ile İran arasında yapılan uçak alım-satım anlaşmasını örnek gösterdi. Erdoğan, ambargoyu bizzat ABD’nin deldiğini kaydederek, “Bu konuda yaşayacağımız sıkıntı yok” dedi.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre toplantıda söz alan milletvekilleri, seçim bölgelerine ilişkin yeni yatırım taleplerini iletti. Erdoğan, 2018’de devam eden yatırımlara ağırlık vereceklerini belirterek, “Yeni yatırım için ısrarcı olmayın. Önce mevcutları bitirelim” diye konuştu. Erdoğan, 2019’da yapılacak üç seçim konusunda milletvekillerinden daha sıkı çalışmalarını isteyerek, “Vatandaş çabuk unutuyor. Kapı kapı dolaşıp yaptıklarımızı bıkmadan usanmadan anlatın” dedi.
TAŞERON KONUSU
Başbakan Binali Yıldırım’ın göreve geldikten sonra gündeme getirdiği “Cazibe Merkezleri” projesi de gündeme geldi. Erdoğan, desteklerin yatırım teşvik bölgelerine göre yapılacağını belirtti. Taşeronda çalışan işçilerle ilgili düzenlemenin TBMM gündemine geleceğini ifade eden Erdoğan, 2018 bütçesinin Meclis’te Genel Kurul görüşmelerinin ardından bu konunun ele alınacağını söyledi. Erdoğan, taşeron düzenlemesinin TBMM’den geçmesinin ardından çalışmalara bir süre ara verileceğini duyurdu.
Toplantıda, yatay mimari konusu da konuşuldu. Erdoğan, “Çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. Bunun takipçisi olacağım. Binalar artık dikey olmayacak” dedi. Toplantıda milletvekilleri, TOKİ, öğrenci yurtları ile ilgili sıkıntıları da Cumhurbaşkanı’na iletti.
YILDIZ’DA ‘UYUM’ MESAİSİ
Çalışmalarını dün İstanbul’da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı. Daha sonra Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’ne geçen Erdoğan AK Parti kurmaylarını kabul etti. Erdoğan akşam saatlerinde de Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal görüşmenin içeriğine ilişkin “Uyum yasaları konusunda uzunca bir zamandan beri TBMM AK Parti Grubu’ndan, yine partimizden ve diğer uzmanlardan oluşan bir heyet, Seçim İşleri Başkanı’mızın başkanlığında çalışmalarını sürdürmekteydi. Bu çalışmaların neticesinde bugün Sayın Genel Başkan’ımızla Sayın Cumhurbaşkanı’mızla yapılan bu çalışmaların istişaresini yapacağız” dedi.
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