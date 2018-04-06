Türkiye’deki orman varlığı artırmaya yönelik olarak Dünya Ormancılık Günü’nde başlatılan “Daha yeşil bir Türkiye’yi birlikte inşa edelim” kampanyası kapsamında 23 milyon aileye karaçam tohumu dağıtılmaya başlandı. Bir zarf içinde gönderilen karaçam tohumlarının yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubu da bulunuyor. Mektupta, “Zarfın içindeki tohumları toprakla buluşturarak, daha yeşil bir Türkiye’ye katkıda bulunabilirsiniz” ifadesi yer alıyor.

21 Mart’ta Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören gerçekleştirilmiş, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tohumlu ilk zarfı 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ailesine göndermişti. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre zarflar, 23 milyon aileye ulaşmaya başladı. Zarfın içinde Erdoğan’ın mektubu, karaçam tohumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın icraat kitapçığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, Türkiye’yi her alanda 16 yılda 3.5 kat büyüttüklerini ifade ederek, “Orman, su, tabiat ve meteoroloji alanında yaptığımız her çalışmada çevreyi ve canlıları korumayı temel edindik” diyor. Erdoğan, ailelerden zarf içindeki tohumları toprakla buluşturarak, daha yeşil bir Türkiye’ye katkıda bulunmalarını da istiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kitapçığında ise bakanlığın son 15 yılda 165 milyar TL yatırım gerçekleştirdiği, 193 içme suyu tesisi, 508 baraj, 327 gölet, bin 171 sulama tesisi, 513 hidroelektrik santralı olmak üzere toplam 7 bin 200 tesisi hizmete sunduğu belirtiliyor, “Barajlarımız sayesinde son 44 yılın en kurak dönemi olan 2017’de dahi susuzluk çektirmedik” deniliyor.

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