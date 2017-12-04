Cumhurbaşkanı ile görüşen Mustafa Destici'den 'baraj' ve 'ittifak' önerisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. BBP olarak barajın kaldırılmasının önerileri arasında olduğunu söyleyen Destici'nin açıklamaları şöyle:

"Uyum yasaları ile ilgili önerilerimizi sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık, görüşmemizin sonuna doğru sayın Başbakan da görüşmeye dahil oldu. BBP olarak barajın kaldırılması önerilerimiz arasında. Temsilde adaleti nasıl geliştirebiliriz, bunun gayreti içindeyiz. Bizim arzumuz hem baraj sıfırlansın, hem de seçim ittifakları yasal hale getirilsin. Milletvekili sayısı 600'e çıktı, biz bunun 500'ünün "daraltılmış bölge" olarak seçilmesini, diğer 100'ünün de "Türkiye vekili" olarak seçilmesini öneriyoruz.

recep tayyip erdoğan

Mustafa Destici