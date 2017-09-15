Erdoğan: Kuzey Irak referandumu için MGK toplantısını öne çektik, karar alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yapıyor.
Açıklamadan satır başları şöyle:
Barzani, bizim ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Yaptığı açıklama çok yanlış.
Barzani'nin en zor anlarında oradaki yönetimin yanında olduk, hala da yanındayız. Bu olanlar bizi yeni karar sürecine itti.
Amerika dönüşü Ayın 27'sinde yapılacak olan MGK toplantısını Kuzey Irak referandumu da içine alacak şekilde 22'sinde yapacağız.
Nihai kararımızı 22 Eylül'deki MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından çok açık net görecek.
Arakan'daki tablo çok büyük boyutta bir felaket.
Arakan'da günlerdir hiçbir şey yemeyen insanlar var. Arakan'daki olaylar büyük bir felaket.
PKK'nın inlerine gireceğiz. Binlerce şehidimizin hesabını soracağız.
Bu ülkede tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğiz.
Şu anda ekonomide Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sıradayız.
Türkiye artık silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını üretir hale geldi. Bunlar ondan rahatsız oluyorlar
Aysel Tuğluk'un cenazesinde yaşananlar çok üzücü. Bizim değerlerimizde, bizim dinimizde böyle bir şey yok dedim. Gerekirse uçak tahsil edelim, kendi topraklarında defnedebilsinler dedim.
S-400 anlaşması hakkında: Bu anlaşmaları istediğimiz yerde yapar, imzamızı atarız.
Savunma sanayisinde önemli adımlar attık ama atmamız gereken daha çok adım var.
Nato füze desteği vermedi.
Biz insansız hava araçlarını elde edebilmek için yıllarca çalıştık.
NATO ülkelerinden bize böyle bir destek verildi mi, füze konusunda? Hayır, istedik, vermediler.
Bu yapılan uygulama tamamen Türkiye'nin güçlenmesini engellemeye yönelik adımlardır.
- recep tayyip erdoğan
- Cumhurbaşkanı
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