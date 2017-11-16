Haluk Levent: Cumhurbaşkanı'nın davetlerine çağrılsam giderim

Kübra Para'nın Habertürk TV'de sunduğu 'Açık ve Net' programının bu haftaki konuğu sanatçı Haluk Levent oldu. Birçok konunun ele alındığı programda Haluk Levent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sanat ve iş dünyasına verilen davetlere çağrılırsa gideceğini söyledi.

"DAVET EDİLİRSEM GİDERİM"

Haluk Levent, "Cumhurbaşkanının verdiği davetlere çağırmıyorlar. Oradaki yemekleri gördükçe içim gidiyor, niye ben çağrılmıyorum diye. 'Haluk Levent çağrılırsa gitmez çünkü mualif bir adamdır'. Hayır giderim, hazır cumhurbaşkanını görmüşüm. Kenara çekmeye çalışırım, 'siz Cumhurbaşkanısınız lütfen şunlara el atın' derim. Sonuç çıkar mı çıkmaz mı önemli değil" dedi.

"BUNLARIN TAMAMINA 'YALAKA' DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Giden sanatçıları eleştirmediğini belirten Levent, "Giden sanatçıları eleştirmiyorum, insanların iktidarı sevme özgürlüğü var. İnsanların iktidarı övme özgürlükleri de var, bunların tamamına 'yalaka' demek doğru değil" dedi.

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