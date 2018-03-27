Cuhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanın ve Kanun Kümünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Kanun'u onaylanarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılan yeni kanuna göre, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek. Bu tutarlar ise amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak.