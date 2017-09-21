Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otelde, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Moldova Başbakanı Pavel Filipi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arnavutluk Başbakanı Edi Ramayı, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksanda Vucici kabulü sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de iki bir görüşme gerçekleştirdi.