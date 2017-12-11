Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda yaptığı konuşmada büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajıyla başlayan Erdoğan, "İbrahim Çağlar örnek bir arkadaşımızdı. Ülkemizin en eski ticaret odasında üstlendiği sorumlulukları yerine getiren İbrahim Çağlar'dan beklediğimiz çok hizmetler vardı. Sayın İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Erdoğan, büyüme rakamları ile ilgili olarak da "Bu rakamlarla iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum. Bu oranla Türkiye, 3. çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Türkiye kenidisine güvenen, inanan kimseyi sükutu hayale uğratmamıştır, uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar kazanacaktır" diye konuştu.

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