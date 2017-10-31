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Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbetinde bu konunun da gündeme geldiğini ima etti. Ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı: Her yıl biraz daha kalabalıklaşan 29 Ekim resepsiyonu; milletin evinde, yine coşkuyla kutlandı. Sanat, spor ve iş dünyasından kimi ararsanız oradaydı. Ve tabii ki en büyük misafirler, 15 Temmuz gazileri ve aileleriydi. Sayın Cumhurbaskanımız'la özel birtakım şeyler de konuştuk tabii ki malum konularla ilgili ama aramızda...