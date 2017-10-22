Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Gençlik Şurası'na katılımının ardından Küçükçekmece'de bir aileyi ziyaret etti.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen2023 Gençlik Şurası'nın ardından bir ailenin evine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada oturan Taşdemir ailesi ile birlikte çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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