Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Demren'e bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.