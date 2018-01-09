Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın transfer ettiği Hırvat oyuncu Domagoj Vida'ya da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş'a, Hırvatistan Milli Takımı'nın çok önemli oyuncusu olan Vida transfer oldu. Bu önemli bir ithalattı. Hayırlı olsun."

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