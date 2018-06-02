Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında bugün başlayan ve yarın da devam edecek Fenerbahçe Seçimli Olağan Kongresi hakkında konuştu. Erdoğan, tecrübe vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Temenni ederim ki Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder."

"TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ"

"En ideali alışılmış olan şey hayırlı olsun demektir. Gönlüm bu noktada ideal bir yönetimin iş başına gelmesidir. Burada tecrübe her zaman çok çok önemli. Temenni ederim ki inşallah bu kongreyle birlikte Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder."