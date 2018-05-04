Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya geldi. Erdoğan gençlerin sorularını cevaplandırıyor.

''Seçme yaşı 18 seçilme yaşı 25'' diyen Erdoğan ''zor olan seçilmek değil seçmek'' dedi. Erdoğan bazı liderlerin ''ben Taksim meydanına dört ayaklı koysam seçtiririm'' dediğini hatırlattı.

''Biz kendimizi (siyasette bir noktaya gelmek için) 30 a kilitlemişitk fakat 30 a kilitlerken, biz siyaseti daha üniversite sıralarında parti çatısı altında yaşadık ve yaptık. Bizim zamanımızda propaganda metodaları farklıydı, biz duvaralara afiş asardık. Anacığım beni balkonunda beklerdi ben afiş asmaktan gelirdim''şeklinde konuştu.

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