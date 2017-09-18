Konuşmadan satır başları şöyle:

Milyonlarca insana yeni iş imkanları oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu tehtidlerle mücadele için yeni yöntemler geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Aslolan BM yapısı üzerindeki reformdur.

Türkiye kurucu üyesi olduğu BM'ye önemli katkılarda bulunuyor.

İstanbul'un BM merkezi olmasını teklif ettik, teklif ediyoruz

Yürüttüğümüz etkin diplomasiyi güçlendirmek istiyoruz.

Bu yeni binayı sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman haline getirme hedefindeyiz